ボストン・セルティックス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年3月23日（月）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 92 - 102 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのボストン・セルティックス対ミネソタ・ティンバーウルブズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし23-14で終了する。