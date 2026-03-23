撮影：『破果パグァ』オフィシャル 韓国で最もセンセーショナルな反響を呼んだミュージカル『破果パグァ』日本公演開幕！ 韓国で最もセンセーショナルな反響を呼んだミュージカル『破果パグァ』。斬新で切なく、そして力強い物語。この舞台の原作は、韓国文学史上、前例のない“60代女性の殺し屋”を主人公に据え、ベストセラーとなった小説『破果』（著：ク・ビョンモさん）。ニューヨ