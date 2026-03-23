任期満了に伴う鮭川村長選挙はきのう投開票が行われ、新人の西野桂一さんが現職に３００票近くの差をつけ、初当選を果たしました。 【写真を見る】鮭川村長選挙新人の西野桂一さんが初当選現職に300票近くの差をつける（山形） ８年ぶりの選挙戦になった鮭川村長選挙は、新人で前の村議、西野桂一さんが１３８７票を獲得し、６選を目指した現職の元木洋介さんに２９４票の差をつけて初当選しました。 鮭川村長に初当選西