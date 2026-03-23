U-17日本代表は、３月中旬のアルゼンチン遠征を前に、２月下旬に広島市内で開催された「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に出場。U-17タジキスタン代表などと対戦し、３戦全勝で優勝する一方、広島で行なわれた大会ならではの取り組みにも参加した。「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」は、昨年度まで８月に行なわれていたが、今年度から２月に日程が変更。プレーしやすい