近年の新車はとても高く、さらに物価上昇のあおりを受けて、中古車が選択肢になる人も多いでしょう。少しでも安くクルマを手に入れたい一方で、「なぜそんなに安いのか」と不安に思うケースもあります。そこで今回は、安い中古車の“謎”と、中古車選びのコツについて解説します。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）2016年型メルセデスベンツSクラスとアルファードの決定的な違い世の中には、驚く