「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位LAVIE A23A2355/JAB（NEC）2位HP All-in-One 24-cr2000BD5A6PA-AAAB（HP）3位LAVIE A23A2355/LAB（NEC）4位ASUS V400 AiO (V440VAK)V440VAK-WPC125W（ASUS）5位LAVIE A27A2795/LAB（NEC）6位LAVIE A23A2375/LAB（NEC）6位LAVIE A27A2795/JAB（NEC）8位MINISFORUM NAB5RNAB5R-16/512-