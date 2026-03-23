現地時間３月22日に開催されたプレミアリーグの第31節で、13戦未勝利で残留争いに巻き込まれている16位のトッテナムが、１ポイント差で17位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦。この裏天王に０−３でまさかの惨敗を喫し、フォレストに抜かれて17位に転落した。降格圏の18位ウェストハムまではわずか勝点１差。厳しい状況に追い込まれた。試合前、スタジアム周辺からスパーズサポーターの掛け声が響いた。第１レグで２