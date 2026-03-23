マラソンランナー・鈴木亜由子選手が23日、地元・愛知県豊橋市の一日郵便局長を務めました。日本郵政グループ所属の鈴木亜由子選手は、豊橋郵便局で一日郵便局長の委嘱状とたすきが渡されました。その後、鈴木選手は窓口に訪れた客に花を渡すなど交流したほか、鈴木選手やふるさと豊橋が描かれたオリジナル切手を購入した人にサインなどをしていました。鈴木亜由子選手：「地元の皆さんの温かさを感じることがで