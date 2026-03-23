映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会に、主演を務めるSnow Manの目黒蓮がリモートで参加した。 【写真】“長髪”の目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会の様子／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』場面写真＆キャラクタービジュアル 『SAKAMOTO DAYS』の公式Xで完成披露試写会の様子が公開され、さらに目黒自身もInstagramのストーリーズでオフショットを披露し注目を集めている。 ■目黒蓮がリモӦ