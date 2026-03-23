【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TikTokにて、検索結果がINI仕様にデザインされる検索特設ページ「Search Hub」がローンチされた。 ■TikTokアプリ内で“INI”と検索すると、検索特設ページが表示 「Search Hub」は、TikTokアプリ内で“INI”と検索すると、検索特設ページが表示され、3月23日からTikTok限定で先行配信された8thシングル「PULSE」（4月22日リリース）のタイトル曲「All 4