日経225先物は11時30分時点、前日比1640円安の5万1350円（-3.09％）前後で推移。寄り付きは5万1150円と、シカゴ日経平均先物（5万1060円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして5万1410円まで下げ幅を縮める場面もみられたが、中盤にかけて下へのバイアスが強まり、一時5万0430円まで売られた。ただ、終盤にかけては5万1480円まで下げ幅を縮めた。 日経225先物は5万1480円まで下げ幅を