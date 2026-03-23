23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1870円安の5万1220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1582.23円に対しては362.23円安。出来高は6万3942枚となっている。 TOPIX先物期近は3467.5ポイントと前日比117.5ポイント安、現物終値比30.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51220