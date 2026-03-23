これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内各地にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報、上越に乾燥注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷、雪解けによる土砂災害にご注意ください。 ◆23日(月)これからの天気 次第に雲が広がり、夕方を中心に雨が降るでしょう。カミナリを伴うこともありそうです。 夜も雨雲のかかるところがあるため、午後のお出かけには雨具があると