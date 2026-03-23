長岡市を流れる柿川で、地元の小学生がサケの稚魚を放流しました。 長岡市の柿小学校の1・2年生は、自ら育てた稚魚を含む約5000匹を柿川に放流しました。柿川の上流には火焔(かえん)型土器が多数見つかっている縄文時代の遺跡があり、当時の人々の暮らしはサケと深く関わっていたとされています。 稚魚の放流は、このような地域の歴史や自然を学んでほしいと10年以上前から続けられています。 ■児童 「悲しい気持ち、ず