老朽化などの影響により、広島城の天守が22日閉城し、多くの人が別れを惜しみました。■セレモニー後の見送り「ありがとうございました」広島城では22日夜、天守の閉城に伴い、セレモニーが開かれました。閉城は、コンクリートの劣化や設備の老朽化などの問題から安全面を考慮してのものです。68年の歴史に幕を閉じました。■来場者「さびしい気持ちはありますね。天守に登れなくなるというのが。」「いつになる