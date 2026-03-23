2026年3月22日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは英フィナンシャル・タイムズの報道を引用し、中国企業による米国での新規株式公開（IPO）がほぼ停止状態に陥っていると報じた。記事は、今年に入りニューヨークでIPOを完了した中国企業がわずか2社にとどまり、前年同時期の19社から激減したと紹介。この急激な冷え込みは、米中両国の規制当局が同時期に引き締めを強化した結果だと分析