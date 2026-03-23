ドミノ・ピザは、期間限定メニュー「あさりと桜えびの春クワトロ」を2026年3月23日〜6月28日まで発売する。旬の素材を味わえる2種類のピザに定番の2種類を組み合わせ静岡・駿河湾産の桜えびのソース、身の詰まったあさり、鮮やかな菜の花、香ばしいそら豆など旬の食材をふんだんに使用した2種類のピザに、定番の「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を組み合わせた「あさりと桜えびの春クワトロ」が数量限定で登場する。旬の食材