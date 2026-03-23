◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表ロコ・ソラーレが世界選手権で10年ぶりのメダルをかけて、日本時間23日にスウェーデンとの3位決定戦に挑みましたが、惜しくもメダルを逃しました。予選でスウェーデンに勝利していた日本。3位決定戦はシーソーゲームを繰り返す激闘を繰り広げます。第7エンドを終えて3ー3と均衡が続きます。しかし第8エンド、スウェーデンがガードの隙間