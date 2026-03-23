プロ野球・西武は23日、2年目の育成左腕である冨士大和投手と支配下選手契約を結ぶことを発表しました。冨士投手は2024年ドラフトの育成1位で、大宮東高校から西武に入団。昨季は二軍で4試合に先発し、防御率3.44を記録しました。オフはアジア・ウインターリーグで実戦を重ねると、オープン戦でも存在感をアピール。15日のロッテ戦では3回を無失点に抑え、初勝利もあげていました。直近登板となった前日22日のDeNA戦では、最初のイ