4月4日（土）、5日（日）に行われる大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）第20節の日本製鉄堺ブレイザーズ vs ウルフドッグス名古屋の試合は、日鉄堺BZのホームである「堺市金岡公園体育館」で開催される。 今回の試合は、比較的ホームゲーム開催が少ない”元祖ホームゲーム”堺市金岡公園体育館での開催という“レア”なシチュエーションで行われ、選手たちはチャンピオン