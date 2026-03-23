俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）が23日に最終回を迎える。このほどクランクアップを迎えた撮影現場から主物語の中心を担った音尾琢真、馬場徹、薄幸（納言）、許豊凡(INI)、内田理央、大谷亮平、大塚寧々らキャスト陣の撮了時のコメントが解禁された。【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット本作はバリ