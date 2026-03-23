報告「土砂崩れのあった箇所の土砂が撤去されています。現在、車が通行できるようになっています」おととい、静岡市の山間部で発生した土砂崩れでは一時、宿泊客など79人が孤立しましたが、土砂の撤去が進み、市はきょう午前10時から1時間限定で規制を解除。まだ崩落の危険性が排除できないため、今後も規制は続く見込みです。