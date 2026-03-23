“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が22日、公式Xを更新。公式ラインスタンプ第4弾の発売を予告した。【写真】「ほしい!!!!!待ちきれない」市川市動植物園がサプライズ、LINEスタンプ第4弾を発表投稿では「3／22（日）の来園者数は約5000人。三連休で約12800人ものご来園です。マナー良くご観覧いただいた多くの皆様、ネットで応援してくれた皆様、スタッフのみんなに心か