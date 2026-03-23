東京・墨田区の風俗店で切断された赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、死体遺棄などの罪に問われた母親に対し、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。小原麗被告（22）は去年3月、勤務していた墨田区の風俗店で出産した赤ちゃんの遺体を切断し、風俗店の事務所の冷凍庫などに遺体を遺棄した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。きょうの判決で、東京地裁は「望まぬ妊娠をしたことに気づい