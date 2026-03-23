ガソリンスタンドの給油ノズル＝東京都内政府が中東情勢の悪化を受け、2025年度の予備費約8千億円を活用し、ガソリン補助金の財源となる基金を積み増すことが23日、分かった。ガソリン価格の上昇を抑える補助金支給を19日に再開したが、原油相場の高騰が続いており、基金が枯渇することを防ぐ。予備費の残高は8100億円程度で、ほぼ全てを活用することになる。24日にも閣議決定する。16日時点のレギュラーガソリン1リットル当た