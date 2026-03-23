将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月23日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。注目の一戦は、斎藤八段の先手で相掛かりの出だしとなった。【中継】斎藤八段VS増田八段 注目の一戦（生中継中）藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが開幕。1回戦では、4月開幕の叡王戦挑戦者となった斎藤八段