大相撲春場所、優勝の霧島に贈られた意外な副賞とは大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で千秋楽を行った。14日目に優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）は、琴櫻（佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れるも、12勝3敗で大関復帰に前進した。表彰式では大阪ならではの副賞も紹介され、ファンも興味津々だ。「ABEMA」で中継されていた表彰式で、ひと際ファンの注目を浴びたシーンがあった。「吉本興業賞」として授与されたのは「なんば