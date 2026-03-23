例えば、こんな会議の場面はないでしょうか。上司：「A案とB案、以上。何か意見ある?」(会議室が静まり返る)上司：「…誰かない?」部下：「特にありません」会議はそのまま進み、終わります。けれど会議室を出たあと、若手同士ではこんな会話が交わされています。「何を基準に意見を言えばいいのか分からなかったよね」管理職の方から「最近の若手は意見を言わない」「Z世代は消極的だ」という声をよく聞きます。しかし実際には、