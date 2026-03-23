Photo: 小暮ひさのり 2024年7月23日の記事を編集して再掲載しています。ココ（ドック）に収納しちゃえばいいじゃん！という答えにたどり着きました。みなさん、Nintendo Switchのゲームカードって、どうやって保管してます？ 我が家は子どもたちに「ソフトのケースに戻さないと無くなるよ〜」って言ってるんですが、テレビ近くに放り投げられていたり、別のソフトのケースに詰め込まれていた