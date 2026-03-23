扶桑社は、SNS総フォロワー20万人超を抱えるインフルエンサー・あにか初となる著書を2026年3月19日に発売した。本書では、貯金ゼロから6年半で資産2000万円を達成した具体的な資産形成テクニックや、家事をラクにするライフハックを網羅している。『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました! 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』○特別なスキルなしで資産2000万円を達成本書の著者であるあにかは