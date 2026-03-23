今月27日に石川県知事に就任する山野之義氏が副知事として酒井雅洋教育長を起用する方針を固めたことがわかりました。新たに副知事に起用する方向で調整しているのが現在教育長を務める酒井雅洋氏60歳です酒井氏は能登町出身で金沢大学を卒業後、県庁に入り、県民文化スポーツ部長や商工労働部長を経たあと去年4月に教育長に就任しました。馳知事の就任直後から1期4年にわたって県政を支えてきた徳田博副知事は今月末で任期