サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグ。22日、ホームでFC大阪と対戦したツエーゲン金沢は、PK戦を制し、勝利を飾りました。22日、ホームで行われたFC大阪との試合。前半1分。いきなりピンチが訪れます相手チームに攻め込まれるもGK上田樹選手がファインセーブ。試合を通して攻め込まれる場面が目立ったものの堅い守備で得点を許さず決着はPK戦となります。GK上田選手がファインセ}