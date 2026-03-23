俳優の三田村邦彦が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ホテルのケトルに関する衝撃情報に驚きの声をあげた。三田村はホテルのケトルに関する記事を引用。記事では「ホテルのケトルが臭い」という投稿に対し、米国情報の元ＣＡが衝撃的なポストを投稿した…というもの。元ＣＡによれば「あれでパンツや靴下を消毒する人がいるらしい」。続けて元ホテル清掃員は「ケトルで蟹を茹でた宿泊客がいたから置かなくなった」など、様