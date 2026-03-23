【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の柳楽優弥、SixTONESの松村北斗が3月23日、都内で行われたNetflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日世界配信）配信直前イベントに、共演の池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督とともに登壇。お互いの印象を明かした。【写真】松村北斗のことが大好きな人気俳優◆柳楽優弥、松村北斗へ直球告白今作で初共演となった柳楽と松村。柳楽に「圧倒されっぱなしだった」という松村は「バディ