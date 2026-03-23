友人Aの話です。駐車場の使い方をきっかけに、夫婦の関係について考え直す出来事がありました。夫のひと言を聞いたとき、Aは「車の問題ではなかった」と気づきます。 駐車場の事情 「車を動かしといて」夫が出かけるとき、Aはよくそう頼まれていました。A夫婦の家の駐車場は、前後に車を止める造りです。 夫の大きな愛車を出すには、前に止めてあるAの軽自動車を道路側へ出す必要があります。夫が自分で2台を動かすことはあり