猫が「放っておいて」と思っているときの5つのサイン 1.しっぽでバタンバタンと激しく地面を叩く 猫が座ったり寝転んだりしているときに、しっぽを床に叩きつけるように力強く振っていたら、それはイライラしている証拠です。 犬がしっぽを振るのとは正反対の意味で、「今はそっとしておいて」「いい加減にして」という強い拒絶の気持ちを表しています。 しっぽの動きが激しければ激しいほど不機嫌な状態なので、このサ