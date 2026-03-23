【スターバックス】から、ピンク色がかわいい「新作ビバレッジ」が登場。春を感じる限定ドリンクには「あなたの桜が咲きますように」というエールが込められています。今回はマニアが紹介するカスタマイズをピックアップします。頑張る自分へのごほうびにいかが？ さくらソーダをカスタマイズ スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「夜桜ソーダ」と命名したこちら。白・ピンク・紫のグラデ