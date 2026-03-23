辛い食べ物が苦手でも、時折無性に食べたくなる人もいるのではないだろうか。漫画家・ミヤギトオルさんの作品『丸くなった彼女』の抜粋エピソード『辛いものが苦手なのに辛いものを食べたがる彼女』では、辛いものに挑戦する彼女の様子が描かれている。 【漫画】「辛いものが苦手なのに辛いものを食べたがる彼女」を読む ある日、彼女は辛いラーメンを買ってくる。彼女は辛いものが苦手であるが、どうしても食べたく