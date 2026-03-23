渦巻くような大胆なデザインを採用し、最新のテクノロジーも搭載アルゼンチンサッカー協会（AFA）は3月23日、北中米ワールドカップ（W杯）でも着用される新アウェーユニフォームを発表した。アディダス社が手掛けた新ウェアは、アルゼンチン文化に根付く情熱と芸術性を象徴するデザインとなっている。今回のデザインは、アルゼンチンのポピュラーな芸術表現からインスピレーションを得た、渦巻くような大胆なグラフィックが特