4月から自転車の交通違反に青切符が導入されるのを前に、佐賀市で3月23日、警察官が通学中の生徒などに交通ルールの徹底を呼びかけました。16歳以上が対象で「ながら運転」に1万2000円、「傘差し運転」に5000円の反則金が科されます。