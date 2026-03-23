明治安田J1百年構想リーグ第8節が各地で開催明治安田J1百年構想リーグは3月21日、22日に第8節の各試合が行われた。EASTでは鹿島アントラーズが首位を快走する一方で、WESTは1位から9位までが勝ち点差「3」以内にひしめく大混戦となっており、ファンから大きな反響を呼んでいる。EASTでは首位の鹿島がジェフユナイテッド千葉を2-1で下し、独走態勢を築いている。2位のFC東京は東京ヴェルディと0-0で引き分け、PK戦の末に敗れた