アウェーは白を貴重とした1着に北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と同組のオランダ代表が新しいユニフォームデザインを発表した。2大会連続12度目の本大会出場を果たすオランダ。グループリーグはF組で日本、チュニジア、欧州予選プレーオフ勝者と同組となっている。オレンジを意味する“オランイェ”の愛称で知られるオランダ代表。新しい1stユニフォームはもちろんオレンジをベースに、首元や袖に黒のラインが入り