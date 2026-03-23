タレントの梅宮アンナ（53）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【動画】「本当に素敵な2人ですね」夫・世継恭規氏と2ショットの梅宮アンナ昨年5月、同番組で乳がん闘病を語った梅宮。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚した。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっかけだったそう。一方の夫は芸