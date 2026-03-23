テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』のあす23日放送回は、午後6時25分から「春の超拡大スペシャル」を送る。【番組カット】どれが高額？3つ並んだ焼き物の目利きをする今田耕司＆あのちゃん田中卓志放送32周年を迎える同番組。今回は、超豪華ゲストを迎えた特別企画と、衝撃鑑定額が飛び出す大型特番を届ける。番組MC就任15年目、そして今年ついに還暦を迎え「一皮剥けた」今田耕司が、自らのプライドをかけて「目利き王対決