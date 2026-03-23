4月4日から日本テレビ系ほかで放送されるテレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（毎週土曜後5：30）の放送直前特集が、24日発売の『月刊ザテレビジョン』2026年5月号にて掲載される。これを記念して、ローゼマインとフェルディナンドが誌面を飾る、“表紙風”ビジュアル「レモンに祈りを！」が公開された。【画像】レモン両手にうれしそうなローゼマインと悩ましい表情のフェルディナンドビジュアルでは、「神に祈りを