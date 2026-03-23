「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「包丁はそのまま袋に入れると、回収時、飛び出してくることがあるので、ダンボール等の厚い紙で包んでください」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「包丁はそのまま袋に入れると、回収時、飛び出してくることがあるので、ダンボール等の厚い紙で包ん