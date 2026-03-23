ビタミンCは非常によく知られた必須栄養素であり、野菜や果物などに豊富に含まれているほか、さまざまなサプリメントや飲料にも添加されています。そんなビタミンCの摂取が風邪予防や血圧低下、がんリスクの軽減などに役立つのかどうかについて、オーストラリアのマッコーリー大学自然科学部教授を務めるニール・ウィート教授らが解説しました。Should I take vitamin C to ward off colds, lower blood pressure or reduce cancer