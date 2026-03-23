【アラド（イスラエル南部）＝福島利之】イランの弾道ミサイルが２１日着弾したイスラエル南部のアラドとディモナに２２日、記者が入った。付近の核施設を狙ったとみられる攻撃で地面に大きな穴が開き、周囲のビルは破壊されていた。病院当局によると、２か所での負傷者は１７５人に上った。アラドの住宅街の空き地には、地面にクレーターのような大きな穴が開いていた。イランが発射した弾道ミサイルが２１日夜に直撃してでき