今月20日、三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、渋滞の列に追突した大型トラックの運転手が「前をよく見ていなかった」などと供述していることが分かりました。この事故は今月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた子ども3人を含む6人が死亡しました。警察は、大型トラックを運転していた水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで逮捕、送検し、おととい、