Creepy Nutsが、世界中で利用されているオンラインゲーミングプラットフォームRoblox内の音楽体験空間「AVNU: Where Music Meets」で、期間限定のバーチャルイベントを開催することが決定した。【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアル同イベントは3月26日から4月19日までの期間限定で実施され、Creepy Nutsの音楽と世界観をゲームの中で体験できる。イベント期間中、ユーザーは「AVNU: Where